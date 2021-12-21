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Ordu'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde son bir haftada sahte içkiden dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 22:16
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Ordu'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Fatsa ilçesinde, son bir hafta içerisinde özel ve devlet hastanelerine toplamda 6 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle başvurduğu, tedavi görenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden bir vatandaşın ise ölümünün şüpheli olması nedeniyle, otopsisi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltında bulunduğu, emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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