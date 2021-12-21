Muş-Bitlis-Güroymak karayolu ulaşıma kapatıldı
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Bitlis-Güroymak karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Aralık 2021 22:21
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis-Güroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız