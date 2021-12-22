22 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Başbakan Ana Brnabiç ile görüşecek. Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek olan Şentop, mevkidaşı Ivica Daçiç ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Elmadağ Belediyesinin toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.45/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla toplantı yapacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Partinin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- TBMM Genel Kurulunda asgari ücretten ve diğer tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hiyabanı'nı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu'na ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji Alanındaki İş Birliği Anlaşmalarının İmzalanması Töreni'ne katılacak.

(Bakü/10.00/14.00/15.20)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak, "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2021" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenecek "25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/19.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Sığınak: Sanat ve Teknoloji İçin Alan Sergisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin "Büyük Jüri" toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasına, Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/Sivas/17.00/Gaziantep/İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında, elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.30)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. ve normal sezonun ilk yarısının son haftasında, Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son hafta mücadelesi tamamlanacak. G Grubu'nda Darüşşafaka, Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımını konuk edecek; deplasman mücadelelerinde E Grubu'nda Galatasaray Nef, Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla, B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Polonya'nın Arged BM Stal takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Prag/20.30/Ostrow Wielkopolski/22.30)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. haftasında, Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off rövanşlarında, OGM Ormanspor, Romanya'nın ACS Sepsi SIC, Nesibe Aydın, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek; Hatayspor deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/16.00/16.00/Lyon/22.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında VakıfBank, deplasmanda Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak.

(Mulhouse/21.00)

9- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi başlayacak; Galatasaray HDI Sigorta ile Allpower Akü Cizre Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)