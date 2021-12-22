Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
13 ilde eğitime 1 gün ara verildi
13 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı
Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı
Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim
Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim
İHA muhabiri Demir'den yeni açıklama: Fatma Şahin de azarlamış
İHA muhabiri Demir'den yeni açıklama: Fatma Şahin de azarlamış
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor
Marketler fiyatları değiştirecek mi? Süte gelen indirim şaka gibi!
Marketler fiyatları değiştirecek mi? Süte gelen indirim şaka gibi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...

Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşmeye devam edeceği, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği ancak Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Aralık 2021 00:52
Yazdır
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Karadeniz'e Bakan kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusu ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAPAT [X]

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -2°C

Parçalı, çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu ve ilk saatlerde yağmurlu

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -5°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

YOZGAT -8°C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, -2°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇORUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TOKAT -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

TRABZON 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -11°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, 1°C

Çok bulutlu

VAN -3°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Aşılı olmak korona virüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor'
'Aşılı olmak korona virüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor'
Omicron'dan korunmak için daha fazla antikora ihtiyaç var
Omicron'dan korunmak için daha fazla antikora ihtiyaç var
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
LASİD'den kış lastiği uyarısı
LASİD'den kış lastiği uyarısı
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Türk denizcilik tarihine 124 yıldır ev sahipliği yapıyor
Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak
Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

POMEM'lere giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılında çalışanlar için gelir vergisi oranları 21 Aralık tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceğine ilişkin hükmün hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği üniversiteler tarafından dikkate alınmamaya devam ediyor!
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?