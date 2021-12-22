27 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi kararı yayımlandı

İçişleri Bakanlığı

Konu: Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği 1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2021 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilmesine;