25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Aralık 2021 04:18
25 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 88
MADDE 1-25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2021" ibaresi "31/12/2022" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yayımlanana kadar" ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
21 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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