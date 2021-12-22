TÜSİAD 28 Şubat'ta da aynısını yaptı

Düşük faizle üretim, istihdam ve ihracat temelli 'yeni ekonomi modelini' hedef alan TÜSİAD, geçmişte de Türkiye'nin başlattığı kalkınma hamlelerine hep takoz oldu.

28 Şubat sürecinde faizden çıkıp üretim hamlesi başlatmak isteyen Erbakan hükümeti, TÜSİAD'ın başını çektiği STK'lar ve medya tarafından hedef alındı. 28 Şubat'ın şahitleri TÜSİAD'ın dününü ve bugününü Yeni Şafak'a değerlendirdi:

- İSMAİL KAHRAMAN (DÖNEMİN KÜLTÜR BAKANI): Türkiye ne zaman yükselmeye başlarsa derhal önü kesiliyor, Gelişimi engelleniyor. Tarihimiz, bunun emsalleriyle dolu. Bugün de benzer arayışlar var. 28 Şubat'ta da bunu yaşadık. TÜSİAD'la beraber 5'li sermaye bir araya geldiler ve milli ekonomi diyen Erbakan'ı düşürelim dediler. Maalesef, bugün de aynı arayış içerisindeler.

- TEOMAN RIZA GÜNERİ (DEVLET ESKİ BAKANI):TÜSİAD benzer her durumda, hükümetlerin karşısında yer alıp, vesayet odaklarından yana tavır aldı. O gün ki Erbakan hükümeti havuz sistemini icat etti, iç borçlanma ihtiyacı azaldı. Bunun üzerine kendi menfaatleri ortadan kalktığı için de hükümete karşı bir kalkışmaya dahil oldular.

- EROL YARAR (MÜSİAD ESKİ BAŞKANI): 28 Şubat'taki TÜSİAD'ın tavrı ile bugünkü TÜSİAD'ın tavrı arasında bir fark yok. O dönem Dindarlık, İslamcılık, laiklik gibi söylemlerle merhum Erbakan Hoca'yı hedef almıştılar. Bugün de İstikrarı savunmak yerine siyasi sloganlarla doğrudan siyasete saldırıyorlar. TÜSİAD üyelerinin son 20 yıldaki bilançolarına bakın hepsi 10 kat büyümüşler. Bu büyümeyi siyasi iktidara borçlular.

- NECMETTİN AYDIN (ESKİ MİLLETVEKİLİ): TÜSİAD ve üyelerinin sahip olduğu şirketler tamamen uluslararası sermayenin Türkiye'deki uzantılarıdır. Türkiye belli bir dönem bu TÜSİAD'ın perde arkasından yönettiği bir ülkeydi.

- MUSTAFA KOCA (İŞ İNSANI): Dün TÜSİAD'la birlikte dönemin STK'ları ve medyası Erbakan düşsün de ne olursa olsun dediler ve bunu başardılar. Bugün de Tayyip Bey'e yapılmak istenen budur. Çünkü, Erdoğan faiz temelli değil de üretim ve ihracat temelli bir ekonomik model ile devam ediyor. İnsanımızın refah ve mutluluğunu istemeyen odaklara fırsat vermemeliyiz.

Yusuf Özdemir