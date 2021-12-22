AK Parti kampı bugün başlıyor: Erdoğan yarın katılacak

AK Parti'nin Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapacağı üç günlük kamp bugün başlıyor. Toplamda 804 belediye başkanının katılacağı İstişare ve Değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu değerlendirilecek. Yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği kampta ele alınacak. Kampın ilk günü, Binali Yıldırım Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı yapacak.

BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı kampın ikinci günü ise oldukça yoğun geçecek. Kampta bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına seslenecek ve gündeme dair önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kampta ayrıca bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek ve meselelerini dinleyecek.

Kampın ilk günü, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı yapacak.

BAKANLARDAN SUNUM

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bakanlara iletebilecek. Aynı gün, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da belediye başkanlarıyla Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı düzenleyecek.

Kampın son gününde ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ bir genel değerlendirme paneli gerçekleştirecek.

Ebru KARATOSUN