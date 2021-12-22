Çeçen Lider Kadirov: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Kar yağışı nedeniyle 16 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 16 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
Komiser yardımcısına iftira suçundan 'KYOK' kararı
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
MB: İhracatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Interpol tarafından aranan örgüt mensubu teslim oldu
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
Otomotiv markaları fiyatları düşürmeye başladı
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Dünya basını TL'deki yükselişi böyle gördü: 'Dolar satma gecesi'
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Altın bir günde yüzde 27,65 düştü
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,77'ye geriledi
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile 'ek zam'mı görüştü
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
İş Bankası Genel Müdürü: Bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
BDDK, döviz kuru etkilerine karşı esneklik sağlayacak kararlar aldı
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
Memurlar dikkat! Görev tanımınız dışındaki işleri yapmayın
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çeçen Lider Kadirov: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak tehdit etti. Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçlayan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığı skandal açıklamasında, açılan parka misilleme olarak "Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Aralık 2021 07:58
Yazdır
Çeçen Lider Kadirov: Çeçenistan'a Öcalan'ın heykelini dikeriz

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı skandal bir mesaj yayınladı.

KADİROV'DAN SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak 'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme' tehdidinde bulundu. Kadirov, "Bizim açımızdan Türk hapishanelerinden birinde müebbet hapis cezasını çeken Kürdistan İşçi Partisi'nin kurucusu Abdullah Öcalan'ın adını Grozni'de ölümsüzleştirmek oldukça mantıklı ve siyasi olarak tam karşılık olur" diye konuştu.

DUDAYEV TAM BİR TÜRK DOSTUYDU

Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askeri harekata karşı cihat ilan eden ve cephede 21 Nisan 1996'da yapılan saldırıyla şehit olan Dudayev; Türkiye'yi, Türk dünyasının ve İslam aleminin ümit ışığı olarak nitelendirmişti. Dudayev açıklamasında, "Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk dünyasının, hem de İslam aleminin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslam aleminin, hem de Türk dünyasının karanlığa gömülmesi demektir" demişti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Rüşvet, kaçak alkol ve fuhuş! Kod adı: Aksaray
Rüşvet, kaçak alkol ve fuhuş! Kod adı: Aksaray
AK Parti kampı bugün başlıyor: Erdoğan yarın katılacak
AK Parti kampı bugün başlıyor: Erdoğan yarın katılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti
Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti
25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
27 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi kararı yayımlandı
27 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi kararı yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

POMEM'lere giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılında çalışanlar için gelir vergisi oranları 21 Aralık tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceğine ilişkin hükmün hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği üniversiteler tarafından dikkate alınmamaya devam ediyor!
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?

Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?