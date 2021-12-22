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Halk Ekmek'te kirli oyun

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Halk Ekmek büfelerini siyasi propaganda malzemesi yapan İBB'nin kirli oyunu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle hem ekmek üretim kapasitesinin düşürüldüğü hem de dağıtım noktalarının azaltıldığı öğrenildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Aralık 2021 07:35
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Halk Ekmek'te kirli oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, AK Parti döneminde vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamadığı Halk Ekmek üzerinden algı operasyonu yaptığı belirlendi.

Günlerdir siyasi propaganda malzemesi yapılan Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldüğü, ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği öğrenildi. İşte kirli oyunun perde arkası:

2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ: AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.

MECLİSİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'Sİ AÇILDI: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada halk ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'sini açtığı ortaya çıktı.

İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR: İBB Meclisi, 14 Ocak 2021'de Halk Ekmek'in bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda, Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara satış yetkisi verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İBB'nin CHP'li yönetimi ise karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda Halk Ekmek'in satışını hala gerçekleştirmiyor.

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ, 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ: AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. Şirketin şu anda ise 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı kaydedildi.

ÜÇ KEZ YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİ: Halk Ekmek A.Ş.'nin AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servis saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.

'TAM SAATİNDE TESLİM EDİLMİYOR'

SABAH'a konuşan İBB AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımın sağlanması halinde sorunun kalmayacağını söyledi. Ekmeğin saatinde büfeye teslim edilmediğini belirten Gökkuş şöyle konuştu:

"Halk Ekmek'in, Edirnekapı'daki ekmek üretim fabrikası 6 üniteden oluşuyor. Şu an 2 vardiya çalıştırılıyor. 3'üncü vardiya çalışmıyor. Bu da 8 saat üzerinden en az 350 bin adet ekmek yapar. Bu durumda vatandaşa 350 bin adet ekmek ulaştırılamıyor. Halk Ekmek'in sistemini bozdukları için de bayi sahiplerinin istedikleri kadar ekmek gönderilmiyor. Ekmek bayii 500 ekmek istiyorsa 300 ekmek gönderiliyor. Büfe ve bayi satış yerleri bizim bıraktığımızdan daha az sayıda. En son 554 büfe, bakkal ve market dahil 397 bayi ile 951 noktada vatandaşın Halk Ekmek'e ulaşma imkanı varken bugün mecliste AK Parti grubu olarak verdiğimiz 140 büfe açılma yetkisinden yaklaşık 60 tanesini yerine getirebildiler. Şu anda yönetim 603 büfe, 307 bayi ile toplamda 910 civarında ekmeği halka ulaştırıyor. Bu işte samimiyet gösterseler bizim verdiğimiz yetkiyi kullansalar tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz. Ayrıca vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanları kuyruğa mahküm ediyorlar."

VATANDAŞLARDAN İBB YÖNETİMİNE TEPKİ

Vatandaşlar da İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri önünde kasıtlı olarak kuyruklar oluşturduğunu dile getirip şunları söyledi:

Selvihan Demircioğlu: Daha önce böyle bir kuyruk olayı olmazdı. Gelip ekmeğimizi alıp giderdik. Şimdi kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Zaten saat 13.00 sıralarında sıraya girmeye başlıyoruz. Normalde bu saatte ekmek olması lazım ancak 13.30-14.00 saatlerinde ancak ekmek geliyor.

Bünyamin Soysal: Yıllardır böyle bir durum söz konusu değilken birdenbire kuyruklar oluşmaya başladı. Bunun kasıtlı yapıldığını, art niyetin olduğunu düşünüyorum. Ekmek büfeye zamanında gelmiyor, geldiği zaman da hızlıca dağıtılıyor. Kuyruk diye bir şey de kalmıyor.

KAPAT [X]

Saliha Arslan: Daha önce bakkallarda da satılıyordu halk ekmek, gidip alabiliyorduk. Ancak şimdi satış yerleri kısıtlandığı için beklemek zorunda kalıyoruz. Belediye yönetimi bu kuyrukları oluşturarak neyi amaçlıyor bilemiyorum. Mecliste yönetime bakkallara satış ve büfe açma yetkisi verildi. Neden bu yetkinin sorumluluğunu yerine getirmiyorlar da vatandaşı kuyrukta bekletiyorlar.

BARIŞ SAVAŞ

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