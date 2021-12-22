Rüşvet, kaçak alkol ve fuhuş! Kod adı: Aksaray

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlere çıkarılan fahiş hesaplarla gündemden düşmeyen Aksaray'daki eğlence mekanlarına büyük bir darbe vurdu. Emniyetin içindeki 'çürük elmaları' da ayıklayan müthiş çalışmanın detaylarına SABAH ulaştı. İşte o ayrıntılar:

Mart 2019'da polise gelen ihbarlarda, rüşvet almayı hedefleyen bir grup polisin, Aksaray bölgesindeki eğlence mekanlarına çeşitli bahanelerle denetime gittiği, mekan sahiplerine baskı kurarak rant elde ettikleri iddia edildi. Bu çarpıcı iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok titiz bir çalışma başlattı. Çalışmalarda, bu bölgedeki eğlence mekanı rantının çok büyük olduğu ve bazı polislerin de içerisinde olduğu bir örgütün yasa dışı şekilde para kazandığı ortaya konuldu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan suç örgütünü takibe başladı. Şebekeye dahil olan polislerin de göz yummasıyla mekan işletmecilerinin, müşterilerinin canını nasıl tehlikeye attıkları gün yüzüne çıktı. Mekan sahiplerinin kaçak alkol satarak yada alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi. Mekanların, TAPDK bandrolünü sahte hazırlayıp insan hayatını hiçe saydıkları öğrenildi.

22 ev ve 9 gece kulübüne yönelik 6 ay süren bir teknik ve fiziki takiple, suç örgütünün adeta röntgeni çekildi. Liderliğini Remzi K.'nin üstlendiği, hiyerarşik yapılı sistemde örgütün bazı kamu personelleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Takibini sürdüren polis, "Kod Adı: Aksaray" olan bir gizli tanığı ulaştı. Tanık, yasa dışı suç sarmalının her aşamasını itiraf etti. Turistik faaliyetlerin yoğun yaşandığı bu bölgede, yoğun bir para çalışması olduğu ve yine turistlerden mekanlarda yüksek miktarda ücretler alındığı, hesapların şişirildiği, ücret ödemeyen müşterilerin ise darp edilerek silah zoruyla gasp edildiği belirtildi. İş yerlerinde kaçak işçilerin çalıştırıldığı ve yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı kaydedildi.

Tanık, gözaltına alınan polislerin kanunsuz olarak yaşanan skandallara göz yumduğu, maddi çıkar karşılığında görmezden geldiği ve bazı polis denetimleri içerisinde olan kaçak sigara, alkol, fuhuş gibi suçlara uygulanacak idari para cezalarına göz yumduklarını anlattı. Rüşvet çarkındaki polis memurlarının yine Aksaray'da bulunan bir mekanda kaçak iddia işi yapan kişilerle ortaklığı olduğunu anlatan Kod Adı: Aksaray, bir polis memurunun rüşvetten yaklaşık 1 milyon lira parayı, çelik kasada sakladığını anlattı.

KURYE ARACILIĞIYLA PARA ALIŞVERİŞİ

Polis memurlarının olası operasyonda yakalanmamak için bölgeyi bilen ve tanıyan bir kurye tuttukları, kurye ile sosyal platformlar aracılığıyla haberleştikleri ve kuryenin topladığı parayı kendilerine getirdikleri için belirli bir miktarda para ödedikleri yine gizli tanığın ifadeleriyle deşifre oldu. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Abdullah A., isimli Aksaray'da çalışan şahsın mekanlardan para toplamaya çıktığı günün sonunda polis memuru E.Ç., ile buluştuğu ve önceki görüşmesinde, 'Ağabey para tamam, selam söylüyorlar Allah'a emanet ol' şeklinde konuşmaları dinlemeye yakalandı. Emniyetin fotoğraflama yaparak rüşvet çarkı içerisindeki polis memurları ve kuryeleri tespit etmesi ardından bir polis memurunun bölgede Hataylı A., olarak nam saldığı belirlendi. Operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, 4'ü polis, 21 kişi yakalandı.

ÖRGÜTÜN PATATES HATTI

Suç örgütünün Aksaray bölgesinde görev yapan bazı polis memurlarıyla aralarını iyi tutup samimiyet kurmaya çalıştıkları, polis memurlarına, 'Benim adamım' şeklinde samimi ve itibarsızlaştırıcı açıklamalarda bulunarak bölgeye korku saldıkları tespit edildi. Örgütün iletişim kurarken yakalanmamak adına kriptolu haberleşme sistemlerini kullandığı ve telefon numaralarının genellikle yabancı uyruklu vatandaşlar üzerine çıkararak 'Patates' olarak tabir edilen hatlarla irtibatta bulunduğu belirlendi. Örgütün konuşmalarında temkinli davranarak isim ve kişisel bilgileri ifşa etmedikleri, polis memuru ile rüşvet arasındaki aracılık eden örgüt üyesinin rüşvet eylemi sırasında tespit imkanı bırakmamak adına tüm iletişim kayıtlarını silerek yok ettikleri teknik ve fiziki taklip sırasında ortaya çıktı.

120 PERSONELLE 52 MEKANA OPERASYON

Emniyet güçlerinin eğlence mekanlarını adeta haraca bağlayan polis memurları ve suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün çökertilmesi için 52 ekip 120 personelle operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 52 eğlence mekanı kontrolden geçirildi. Yapılan operasyonlarda Aksaray bölgesinde konuşlanan örgütün lideri ve 9 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUKUKSUZLUĞA DARBE

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararında polis memurunun rüşvet çarkının içerisinde yer almasıyla örgütün Aksaray'da bulunan mekanlara baskı kurarak para topladığı, mekanlarda gerçekleşen kanunsuz ve hukuksuz olaylara karışarak örgütün korkutucu gücünden yararlanıp haksız kazanç elde ettikleri anlatıldı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Atakan Irmak