Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçlarını yorumladı. Dört büyüklerin Süper Lig'deki performanslarını değerlendirdi.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUNTRABZONSPOR HEPSİNE 'BAY BAY' DEDİ, FORSE ETTİ

Beşiktaş'ın Türkiye'de futbol oynamayamadığı yorumunda bulunan Dilmen, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forse etti. Rotasyon da rotasyon dahi güle güle." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN İŞİ ÇOK ZOR

Galatasaray'ın kadrosunun genç olması nedeniyle rotasyon yapılmasının doğru olmadığını ve olmayacağını ifade eden Dilmen, "Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır."yorumunda bulundu.