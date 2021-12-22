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Hasan Basri Yalçın: Şimdi ekonomide Büyük Taarruz zamanı

Siyaset bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, ekonomide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir Kurtuluş Savaşı yaşandığını savunarak, "Sırada Büyük Taarruz var" dedi.

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 22 Aralık 2021 08:14
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CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamalarıyla döviz kurlarında yaşanan ani düşüş ve yaşanan ekonomik gelişmeler, olasılıklar ele alındı.

BİR KURTULUŞ SAVAŞI YAŞIYORUZ

Programın konuklarından siyaset bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi ekonomik bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz." diyerek şunları söyledi:

SIRADA BÜYÜK TAARRUZ VAR

Karşı taraf hamlesini, spekülasyonu yaptı. Kuru 18'lere kadar çekti. Mücadele devam ediyor. 1. İnönü, 2. İnönü, yani merkez Bankası'nın müdahaleleri.. Eskişehir Kütahya muharebeleri oluyor. 19'a kadar çıkıyor, Sakarya'nın doğusuna çektik orduyu. İşte dün akşam Sakarya Meydan Muharebesi oldu. Spekülatörlerin beli kırıldı.

Sırada Büyük Taarruz var

TRİKOPİS'İN İNTİKAL HATLARI KOPTU

Ekonomik Kurtuluş Savaşı denilen şey tamamen bu. Gücünüzü topladınız, belini kırdınız. Bundan sonra her geçen gün, sürekli Türkiye'nin lehine çalışacak.

Trikopis'in intikal hatları koptu. Büyük Taarruz dediğimiz şey, Türkiye'nin artık tam bağımsız bir ekonomi yaratma mücadelesinin sonlanacağı gün.

UFAK MEVDUATIN GERİ ÇEKİLMESİ, KUVAYİ MİLLİYE'NİN BİRLEŞMESİ

Faizin düşmesi esnasında dış spekülatif para dışarı çıkarıldı. O sırada çıkarken ufak mevduatları da sürükledi. Şimdi ufak mevduatlar bu tarafa çekildi.

Buna da Kuvayi Milliye hareketlerinin birleştirilmesi diyelim.

ATATÜRK'ÜN MÜCADELE ETTİĞİ KAPÜTİLASYONLA SAVAŞ SÜRÜYOR

Atatürk, haritadan silinmek istenen bir ülkeyi ayakları üzerine dikti, var etti. Atatürk'ün Lozan'da en temel sorunu kapütilasyonlardı. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz demişti. Kapütilasyon ekonomisi maalesef halen örtülü bir şekilde içimizde. Bununla mücadele ediliyor. Bunu öyle bir düzeye getireceksiniz ki, artık Türkiye'ye dışarıdan sıcak parayla müdahale edilemeyecek, üretecek ve büyüyecek.

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