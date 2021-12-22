Sahte içki 4 can daha aldı

Ordu'da sahte içki içtikten sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye başvuran 6 kişiden Halil İbrahim Tokbaş ve Sami Aygüzel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 4 kişinin tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor. Adıyaman'da, Çelikhan Karayolu üzerindeki bir villada yaşayan Hüsnü Yaldız (62), sahte içki içtikten sonra kendinden geçti. Yaldız'a ulaşamayan yakınları, dün sabah eve geldiğinde, kapıyı açan da olmadı.

Camdan eve giren yakınları, Yaldız'ı hareketsiz yatarken buldu. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Erdoğan Durak (70), önceki gün sahte içki içtikten sonra rahatsızlandı. Yoğun bakıma alınan Durak kurtarılamadı. Kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e, ülke genelinde son dönemde ölenlerin sayısı ise 66'ya ulaştı. Bursa, Antalya, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Giresun, Konya ve Amasya'da düzenlenen operasyonlarda 140 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.