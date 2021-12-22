Cem Küçük ile Ersan Şen arasında sert tartışma

Habertürk TV ekranlarındaki Açık ve Net programında Türk lirasına (TL) döviz kuru güvencesi konuşuldu. Programda konuklar Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışmalar yaşandı.

Cem Küçük, "Sayın Ersan Şen'in tüm argümanları çöktü. 'Sıcak para girmeden dolar düşmez' demişti, yanıldı. Hem faiz hem döviz düşüyor. Verecek cevabı yok. Bu çok iyi bir sistemdir. Ekonomi iyiye gidiyor, milletin ekonomisi düzeliyor. Moralin bozulmasın" ifadelerini kullandı.