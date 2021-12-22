Ankara'da belediye otobüsü kazası: Çok sayıda yaralılar var

- Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü, köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otobüsün kaldırılması için itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ekiplerimiz olay yerine zaman kaybetmeden intikal etmiş olup konu ile ilgili incelemeler tüm detaylarıyla ele alınacak şekilde derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.