Yargıtay 'İbrahim Okur' hakkında 'yönetici değil üye' dedi, tahliye etti

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İbrahim Okur, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki mütalaasında, Okur'un "örgüt yöneticiliği" suçundan üst sınırdan hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Temyiz incelemesini tamamlayan Genel Kurul, oy çokluğu ile İbrahim Okur'a "FETÖ yöneticiliği" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Genel Kurul, Okur'un "örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İçeride geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, Okur'un tahliyesine karar verildi.

Buna göre bozma kararı 9. Ceza Dairesi'ne gidecek. Daire de bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.