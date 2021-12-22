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Suriye uyruklu kişiye sahte pasaport çıkardığı iddia edilen ABD'li diplomat tutuklandı

Sahte diplomat pasaportuyla Almanya'ya gitmeye çalışan şüpheli ile 10 bin dolar karşılığında, adına sahte pasaport çıkaran ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli diplomatın İstanbul Havalimanı'nda buluşarak kıyafetlerini değiştirdikleri belirlendi- Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ABD'li diplomat tutuklanırken, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan diğer zanlı ise serbest bırakıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 09:45
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İstanbul Havalimanında sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli diplomat tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında sahte pasaport ile İstanbul Havalimanından Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S'nin pasaport noktasında yapılan kontrollerinde başka bir şahsa ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığının tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan araştırmalarda, R.S'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak görevli olan D.J.K. isimli şahsa ait olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, yapılan kamera görüntüleri incelemesinde, iki şüphelinin havalimanı içerisinde buluşarak burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli R.S'nin, Amerikalı diplomat D.J.K'den pasaportu aldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K. isimli şahıstan zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıkmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. isimli şahıs hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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