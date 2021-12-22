Dolarda ve altında zarar edenler ne yapmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama sonrası dolar resmen çakıldı. Peki elinde dolar olanlar ne yapmalı? Yükseliş sürer mi? Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu "14.58'in üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir. " dedi ve yeni sisteme dair detaylar paylaştı. Şatıroğlu şunları söyledi:

"Yangını durdurmak için çözüm"

Biz ne diyorduk TL mevduatta kalıp parası eriyen insanlar gidiyor dolar alıyor bunun geriye döndürmenin nedir bu insanlara enflasyonun üzerinde faiz vermektir. Enflasyonun altında faiz verdiğiniz zaman insanlar dolara gidiyor. Şimdi enflasyonun altında faiz vereceğiz deniliyor bu sistemle ama üç ay kaldığınızda bu süre zarfında dolar kuru arttıysa aradaki farkı vereceğiz deniliyor. Sen TL mevduatta kal faiz az geliyorsa aradakini biz karşılayacağız. Bunu kabul eden insanlar olacaktır. Dolarda olan adam dolar düşecekse buradan doları bozayım TL faizinden kazanırım diyebilir. Dolardaki bireylerin talebi de azalmış olur. Kötü çözüm sürdürülebilir çözüm değil. Yangını durdurmak için çözümdür. İyi bir karar olmuş. Sürdürülebilir olmadığı için kötüdür diyorum.

"Belli yerden sonra zarardalar"

Yüksek kurlardan dolar alanlar oldu. Belli bir yerden alanlar zarardalar. Bundan sonra ne yapacaksınız? Dolar daha düşer mi? Elinde dolar olan ne yapmalı? Teknik analizimiz 'sat'a döndü. Niye daha önce uyarmadın diyenlere sözüm yok. Yolun çok başındayız. Düşüş trendine girdi. 13.45 iyi bir yerdi o da kırıldı. 11.90 o kırılmamış. Şuanda bulunduğu yer şimdilik dengeli gibi gözüküyor. 11'den sonra aldıysanız para kazanamadınız.

Olmadı gereken yer 9.60'tı

Aradan bir yerden bugün alayım mı satayım mı derseniz teknik analiz yardımcı olamıyor. 11.90'da dengelenebilir. 11.08'e kadar düşüşler devam eder mi bilemiyorum. Sat a dönmüş sistem yukarıya döner imkanı yok. Olması gereken yer 9.60'tı. Şimdi olması gereken yer belki 11 belki de 11.90. Çok fazla belirsizlik yarattı. Belirsizlik olunca dolar kuru yükseliyor. Kolay kolay dengeye oturmaz.

Dolar yükselir mi?

Bundan sonra dolar çıkmaz mı? 14.58'in üzerine çıkıyorsa yükseliş trendine girmiştir. Olmuyorsa kısa vadede yükseliş beklemeyin. Ben aldım zararlı mı bozacağım diyor insanlar siz biliyorsunuz o zaman. Mevduat sistemine girip deneyebilirsiniz. Dolar çıksın diye bekliyorsanız ben yardım edemem.

Gram altın

Bu gram altın ve gram gümüş için de geçerli. 24 Eylül'de alın dedik. 499-500'den alın dedik. Bugün de sattınız ya da paniklediniz sattınız yine yüzde 39 para kazandınız. Bu saatten sonra alın demem. Dolar sabit kalırsa karlı çıkarsınız ya da gram altı uzun vadeli tutacaksınız.