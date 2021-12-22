44 yıl mahkumiyeti vardı, arkadaşının cenaze töreninde yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 44 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, çocukluk arkadaşının cenaze töreninde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 10:06
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yağma, hırsızlık, çocuk kaçırma, alıkoyma ve konut dokunulmazlığı gibi 30 ayrı dosyadan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, B.Z'nin Denizciler Mahallesi'nde çocukluk arkadaşının cenaze törenine katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Cenaze töreninde yakalanan firari hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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