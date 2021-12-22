Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?

Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından Türkiye'de tüm gözler emekli ve memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla ilgili bazı formüller de konuşulmaya başladı. Bunun için 2022 yılında yapılacak. İkinci 6 ay zammının öne çekilmesi ve seyyanen artış talepleri de var. Emekliler için ise kademeli artış formülü öne çıkıyor.

Sabah ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre; Asgari ücretteki 50 yılın en büyük artışı sonrası, '2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde sıcaklığını artırdı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.

MEMURLARA EK SÖZLEŞME

Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

2- Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

3 - Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor. Tüm bu zamların kesin rakamları bu çalışmaların tamamlanması sonrasında ortaya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bu emekliler toplu sözleşmeye giremedikleri için son 6 ayda oluşan enflasyon kadar zam alıyorlar. Bu yıl sonu enflasyon tahminlerine göre de SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14-15 civarında olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ASGARİ ÜCRETLE UYUMLU BİR ARTIŞ BEKLENİYOR

Ancak sayıları 10 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. Burada enflasyon zammının üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi bir formül olarak dururken seyyanen zam da gündeme geldi. Burada seyyanen zam formülüne göre düşük maaşlı olanlardan başlayarak ödeme yapılması. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak.

Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4.253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi.

EMEKLİ ZAMMI KADEMELİ Mİ YAPILACAK?

Burada yüzde 40 oranı öne çıkarken artışın kademeli olması de düşünülüyor. Yani daha düşük maaş alan emekliye daha yüksek oranda zam yapılması gündeme gelebilir.

Faruk Erdem