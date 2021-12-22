'Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin, bu çileyi neden yaşattın?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı, 4 ayda eriyecek. O yüzden biz, İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz.

'Adil bir düzen' isteyen, milyonlarca gencimizi, itip kakan, hatta hızını alamayıp terörist ilan eden gerçek bir gönül insanı, adeta bir sevgi pıtırcığı olan Sayın Erdoğan, Afrikalı bir genç kız daha adil bir dünya isteyince çok duygulanmış. Yazık, kıyamam.

Kendisi iki gün önce de çıktı ve bir açıklama yaptı: Dedi ki, 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkardık ama daha sonra bir düşüş yaşandı. Ben o sırada yoktum, Cumhurbaşkanıydıme Evet, yanlış duymadınız, aynen böyle dedi. Arkadaş, 'sevimli hayalet Casper' misali, o sırada orada değilmiş.

Şu ibretlik psikolojiye bir bakar mısınız? Belli ki sen, şimdi de buralarda değilsin.

Merkez Bankası politika faizini indirdi. Peki, faizler düştü mü? Hayır. Tahvil faizleri yüzde 24'e dayandı. Sen 'faizi indirdim' diye caka satarken, yönettiğin devlet, yüzde 24 faiz ödüyor. Hızla hiper enflasyona doğru gidiyoruz.

Bu krizin sebebi bizzat Sayın Erdoğan ve ülkemize musallat ettiği, bu ucube sistemdir.

Etrafınız hep yiyici tip dolu, altlarında dört çekerli jip dolu, hepsinde cukka sağlam cep dolu, ondan sonra, 'vay efendim, dış güçler'.

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 'dış güçlere tokat gibi inecek' demiyor muydun?

O tokat ine ine millete indi. Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al yahu.

Hiçbir hesabı tutmayan büyük ekonomistimiz son olarak akıl dolu bir hamleyle 'Dolara Çevrilebilir Mevduat' kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktu. Büyük Türkiye büyük güç, hedef 1973.

Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Madem kur farkını, yani gizli faizi ödeyecektin bugüne kadar faizle bu kadar oynayıp döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Madem adına faiz demeden faiz ödeyecektin sanayicimizden esnafımıza bu çileyi neden yaşattın?

Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz. O zaman hemen, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını düşürün.