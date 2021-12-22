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Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu

Erzincan'da fazla kilolarından kurtulmak için işe bisikletle giden makine mühendisi Levent İpek, şimdi bisiklet tutkusunu aşıladığı eşi ve çocuklarıyla, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine pedal çeviriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 11:30
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Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu

Erzincan'da pedal çevirerek fazla kilolarından kurtulan makine mühendisi Levent İpek, eşine ve küçük çocuklarına da bisiklet tutkusunu aşıladı.

Şehirlerde yaşanan trafik sorunları, giderek artan yol masrafları ve sağlıklı yaşam kaygısıyla şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden insan sayısı hızla artıyor.

Düz bir ova üzerine kurulan ve dik yokuşları bulunmayan Erzincan, ılıman iklimi, doğal güzellikleriyle de bisiklet turları için gözde şehirler arasında yer alıyor.

Çok sayıda bisiklet tutkununun bulunduğu kentte yaşayan makine mühendisi Levent İpek de fazla kilolarından kurtulmak için 2008 yılında evinin bodrumunda sakladığı çocukluk bisikletiyle işe gitmeye başladı.

Pedal çevirerek 9 ayda 18 kilo veren İpek, binmeyi tutkuya dönüştürdüğü bisikletiyle kentin tarihi, doğal güzelliklerini de gezerek yılda ortalama 6 bin kilometre yol katetti.

- Eşi ve çocuklarıyla şehrin güzelliklerini geziyor

Eşi, 2 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğluna da bisiklet tutkusunu aşılayan İpek, bulduğu her fırsatta ailesiyle şehrin güzelliklerine doğru pedal çeviriyor.

Levent İpek, AA muhabirine, Erzincan'ın bisiklet kullanımı açısından son derece uygun coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Bisikletin çevreci bir taşıt olduğunu ve karbon salımına da çok faydası olduğunu ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda bisiklet sürüyordum fakat eğitim durumu gibi nedenlerle bir süre ara verdim. Askerden geldikten sonra ise çok kilo almaya başladım. Hemen hemen 96 kiloya kadar çıkmıştım. Sonra çocukluğumdaki bisikleti bodrumdan çıkardım ve 'işe bisikletle gidip geleceğim' dedim. Hem spor yapmış hem de kilo vermiş olurum diye düşündüm. O zamandan beri de 78 kiloya kadar düştüm ve daha sağlıklı bir vücuda sahip oldum."

- Turlarına iki yaşındaki kızları da katılıyor

İpek, kilo verdikten sonra bisiklet binmenin kendisinde tutkuya dönüştüğünü belirterek, bunun üzerine uzun turlara çıktığını dile getirdi.

Evlendikten sonra da eşiyle bisiklet sürmeye devam ettiğini anlatan İpek, "Oğlum Arda denge bisikletini 2 yaşında kullanmaya başladı ve 3 yaşında ise bisiklet sürmeyi öğrendi. Kızım ise daha henüz iki yaşında, bisiklet koltuğunda bizimle birlikte turlara katılıyor. Kızım da bisiklet kullanmaya çok hevesli. Kendisine de kısa zamanda bisiklet sürmeyi öğreteceğim." diye konuştu.

İpek, sürücülerin bisikletlilere saygı göstermesini istedi.

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- Hem sağlıklı kalıyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Merve İpek de çocuk yaşlarda aktif olmasa da bisiklet kullandığını söyledi.

Evlendikten sonra eşinin bisiklet binme tutkusunun kendisine geçtiğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte turlara çıkmaya başladık. Çocuklarımız olduktan sonra onları da aktivitelerimize dahil ettik. Küçük kızımız süremediği için ona bir bisiklet koltuğu aldık. Şartlar el verdikçe ve havalar müsaade ettikçe bisiklet sürmeyi seviyoruz. Erzincan, düz olması, bisiklet yolların bulunması ve trafiğinin çok yoğun olmaması, bisiklet kullanıcıları için son derece ideal bir kent. Çocuklarımızla fırsat buldukça ilçelere bisiklet turları düzenlemeyi seviyoruz. Hem sağlımız hem de sosyalleşmek ve ailemizle birlikte vakit geçirmek adına keyifli bir etkinlik."

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