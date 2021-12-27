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İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?

Danıştay 2. Dairesi, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Aralık 2021 00:05
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İş yerinin camını kıran teknisyen memuriyetten atılır mı?

Olayda, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü emrinde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında Konya ilinde görev yaptığı sırada amiri ile tartışmış ve tartışma sonrası sinirlenerek işyeri camını eliyle vurmak suretiyle kırmıştır.

Bu eylemi nedeniyle "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan dolayı hakkında dava açılmıştır.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ve 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98. maddeleri çerçevesinde görevine son verilmiştir.

Davacı ise, kamu malına zarar verme eylemi nedeniyle 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziye edildiğini ve dava konusu işlemle ikinci kez cezalandırıldığını iddia etmiştir.

İlk derece mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuş, Danıştay 2. Dairesi de kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2021/1838

KARAR NO: 2021/2886

KARAR TARİHİ: 27.09.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : .Genel Müdürlüğü

KAPAT [X]

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU: . İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü emrinde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, kamu malına zarar verme suçundan dolayı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin 16/11/2015 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesince; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü emrinde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında Konya ilinde görev yaptığı sırada amiri ile tartıştığı ve tartışma sonrası sinirlenerek işyeri camını eliyle vurmak suretiyle kırdığı, bu eylemi nedeniyle "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan dolayı hakkında açılan davada. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin. tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu Mahkeme kararının . Ceza Dairesi'nin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile onandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 ve 98. maddeleri uyarınca 16/11/2015 tarihli işlem ile davacının memuriyetinin sona erdirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, davacının mevzuatta öngörülen 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile cezalandırılmamak şartını kaybettiği açık olduğundan, memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; kamu malına zarar verme eylemi nedeniyle 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile tecziye edildiği, dava konusu işlemle ikinci kez cezalandırıldığı, 2012 yılında gerçekleşen eylem nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemin, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğu, kasıtlı olarak kamu malına zarar verilmesinin söz konusu olmadığı ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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