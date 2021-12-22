'Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 12:37
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.
Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti. Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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