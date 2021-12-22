BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK'dan yeni düzenleme Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarı beş bin Türk Lirası olarak artırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Aralık 2021 12:46
Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız