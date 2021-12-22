Mesleki eğitimde çırak ve kalfaların ücretlerine düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimdeki çırakların asgari ücretin 3'te birini biz ödüyoruz. Mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda kullanılmaya başlanacaktır.
Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılının sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesleki eğitimde verilen ücretlere de değindi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür, önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır. 7 yıl aradan sonra milli eğitim şurasını topladık. Şurada çok önemli kararlar alındı. Organize sanayi bölgelerimizin tamamında mesleki eğitim verme sözü vermiştik. Artık ülkemizin organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimler hayata geçmiştir.
Mesleki eğitimdeki çırakların asgari ücretin 3'te birini biz ödüyoruz. Mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda kullanılmaya başlanacaktır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız