Alınacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ü İstanbul'a atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.

Yeni alınacak öğretmenler konusuna da değinen Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarda kütüphane kurulması için kütüphanesiz okul kalmayacak programı başlattık. Bu ayın sonunda bu program tamamlanacak. Son olarak 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. Atamada ağırlığı 7500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz.

Dünyamız son iki yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Avrupa ülkelerinde yeniden kapanmalar başladı. Biz güçlü sağlık sistemi ve yaygın aşılama oranı ile bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. Aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızdan sonra inşallah bu konudaki bu müjdeyi canlı bağlantı ile duyuracağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğer adım da İstanbul'da atacağımız ad