Bakan Koca: Salgında kontrollü seyir devam ediyor

Bakan Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Koca, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere, salgın sürecinde yaklaşık 2 yılın geride kaldığını belirterek, aşılama çalışmalarıyla kısıtlamaların önemli bir kısmının günlük hayattan uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Son dönemde en çok konuşulan konuların başında Omicron varyantının geldiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Avrupa, salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa'da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omicron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler, bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu şeklinde. Bununla birlikte bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel tedbirlere daha dikkatli şekilde devam etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Bakan Koca, son 1 ayda 60 yaş üzerindeki kişilerin vakalar içerisindeki payının yüzde 16, vefatlar içerisindeki payının ise yüzde 87 oranında olduğunu ifade etti.

- "Şanlıurfa Şehir Hastanesi 2023'te tamamlanacak"

Şanlıurfa'daki sağlık yatırımlarına ilişkin detaylı bilgi veren Koca, 2002'ye göre kentteki doktor sayısının 5 kat artarak 2 bin 710'a yükseldiğini söyledi.

Koca, Şanlıurfa'ya 60 hekim ile 560 sağlık personelinin atanacağını müjdeledi.

Kentte yapılacak 59 yeni sağlık yatırımının daha planlamasının tamamlandığını aktaran Koca, "Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi 2023 yılında tamamlayacağımızı bugün huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Şanlıurfa şehir hastanemiz 1700 yatağıyla hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yatırımımıza da 2022'de başlayacağız. Haliliye ilçesinde millet bahçemizin karşısında çocuk hastanesi yapmayı planladık." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın, aşılama konusunda diğer illerin gerisinde kaldığını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80'i, ya aşısız ya da aşılama takvimini tamamlamamış hemşerilerimizden oluşuyor. Salgının ilk dönemlerinde Şanlıurfa çok zorlu günler geçirdi. Uzunca zaman hastalığın en çok yayıldığı illerimizden biri oldu. Büyük mücadeleler verdi. Bugün bu mücadeleyi, aşı olma oranını yükseltmek için veriyor. En kötü günler geride kaldı. Yarın bugünden daha güzel ve sağlıklı olacak. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Salgınla mücadelemiz her bir vatandaşımızın katılımı ve desteği ile kazanılacaktır."