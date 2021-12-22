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Havacılık lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e 'savaşan İHA' ile katılacak

Samsun'da Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, 2022'de Samsun merkezli gerçekleştirilecek TEKNOFEST için savaşan İnsansız Hava Aracının (İHA) prototipini geliştirdi. Okul Müdürü Enver Masum Şahin, "Ekip olarak iddialıyız. TEKNOFEST'te birincilik elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 13:41
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Havacılık lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e 'savaşan İHA' ile katılacak

Samsun Göktürk Havacılık Lisesi öğrencileri, 2022 yılında Samsun merkezli gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için şimdiden kolları sıvadı.

İHA eğitmeni Cihan Alsoy ile atölyeye giren 12 öğrenci, TEKNOFEST için savaşan İnsansız Hava Aracının (İHA) prototipini geliştirdi.

Okul Müdürü Enver Masum Şahin, AA muhabirine, 2022 yılında Samsun'un ev sahipliğinde yapılacak TEKNOFEST'e okul olarak hazırlandıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin tek havacılık lisesi olduklarını belirten Şahin, daha önce sağlık ve havacılık lisesi olarak 4 yıl eğitim verdiklerini, son iki yıldır sadece havacılık lisesi olarak eğitimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Okullarında 90 öğrenci bulunduğunu kaydeden Enver Şahin, "Okulumuzda havacılık alanında ileri derecede eğitim veriyoruz. Uçak teknisyeni, uçak gövde ve motoru, İHA eğitimi ve pilotaj eğitimleri veriyoruz. Mezun olanların uçak teknisyeni ve aynı zamanda İHA pilotu olarak mezun ediyoruz. Aynı zamanda iş garantili eğitim veriyoruz. Mezun olan öğrencilerimizi istediklerinde İstanbul'da özel bir havacılık şirketinde yaptığımız anlaşma gereği işe yerleştiriyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in milli teknoloji hamlesinin en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade eden Şahin, "Ekip olarak iddialıyız. TEKNOFEST'te birincilik elde edeceğimize inanıyorum. Bunun için sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Savaşan İHA geliştirdik. Okul olarak iha, savaşan iha, robot ve elektrikli araç olmak üzere 4 ayrı kategoride 5 dalda yarışmalara hazırlanıyoruz." diye konuştu.

İHA eğitmeni Cihan Alsoy da TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak Samsun'da en iyi dereceyi elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerle birlikte savaşan İHA tasarladıklarını ve prototipinin hazır olduğunu anlatan Alsoy, şunları kaydetti:

"Tasarladığımız İHA, radara yakalanmama ve hafif olma özelliği taşıyor. Yarışma şartlarını fazlasıyla sağlıyor. Yarışma nedeniyle birçok özelliğini saklı tutuyoruz. İki ayda tasarımını ve çizimini yaptık. Yaklaşık iki ayda da gövde kısmını tamamladık. Aviyonik sistemlerini yerleştiriyoruz. TEKNOFEST'te ön eleme raporlama kısmını çok rahat geçeceğimizi umuyorum. Çok fonksiyonlu olan ve yapay zeka geliştirilen İHA, hızlı uçuşunun yanı sıra belirlenen noktalara yük bırakma, karşı rakibe kilitlenme, olduğu yerden kalkma ve olduğu yere konma gibi birçok özelliğe sahip. Yaptığımız diğer model ve çalışmaları şimdilik gizli tutuyoruz. Bu yarışma ile hem okulumuzun hem de Samsun'un adını duyuracağız."

Öğrenciler ise tasarladıkları İHA ile iddialı olduklarını bunun için kusursuz olarak çalıştıklarını belirttiler.

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