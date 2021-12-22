Acun'dan Sergen Yalçın hamlesi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağının Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City olacağı iddia edildi.

Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapması bekleniyor.

İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü ve olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta göreve devam ederken yurt dışı hayalinin olduğunu belirtmişti.

Kaynak:Fotomaç