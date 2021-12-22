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'Macaristan-Romanya kapısına 25 arkadaşımızı göndereceğiz'

Bakan Soylu, "Dün akşam itibarıyla Macaristan, Romanya ile anlaştı. Macaristan-Romanya kapısına da 25 arkadaşımızı göndereceğiz. İlk operasyonu dün yaptılar, hem göçmen kaçakçısı hem uyuşturucu yakaladılar. Böyle bir adım gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 13:44
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'Macaristan-Romanya kapısına 25 arkadaşımızı göndereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunda diğer ülkelerin tutumlarını eleştirerek, "Bana alınıyorlar, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Yıllardır söylüyoruz, tekrar söylüyoruz, göç meselesi dünyada yeni başladı." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, afetlerle ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Afet konusunda koordinasyonu yüksek bir yönetim ortaya koymaya gayret gösterdiklerini ifade eden Soylu, yeni toplanma alanları oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakan Soylu, afetin bir fırsat olmadığını ancak afet sonrası yapılacakların ise bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Terör ve asayiş meseleleriyle ilgilenilirken afet konusunun da kenara konulacak bir husus olmadığını vurgulayan Soylu, afetlerin yanı sıra başka konularla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Süleyman Soylu, dün gece saatlerinde kadına yönelik şiddetle ilgili bir toplantı yapıldığını, 2022 yılı başlamadan veya yıl başladıktan hemen sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının liderliğinde yeni bir perspektifin, 2022'de neler yapılacağının ortaya konulacağını belirtti.

- "Macaristan-Romanya kapısına da 25 arkadaşımızı göndereceğiz"

Bakan Soylu, Türk polisinin Macaristan sınır kapılarında görev yapmasına ilişkin, "Dün akşam itibarıyla Macaristan, Romanya ile anlaştı. Macaristan-Romanya kapısına da 25 arkadaşımızı göndereceğiz. İlk operasyonu dün yaptılar, hem göçmen kaçakçısı hem uyuşturucu yakaladılar. Böyle bir adım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın salgın, göç, enerji ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını dile getiren Soylu, bu sorunların küresel sorunlar olduğuna işaret etti. Süleyman Soylu, yaşanan problemlere karşı dünyanın küresel çözüm ve rehberlik öneremediğini bildirdi.

Bakan Soylu, göç konusunda ise şunları kaydetti:

"21. asrın başından itibaren, Afganistan'da oluşan meselenin, bütün dünyaya yakıcı etki ortaya koyacağı belli değil mi? Belli. Meselenin yerinde çözümüne yönelik etki ortaya koyabildiler mi, çözüm ortaya koyabildiler mi? Hayır. Meseleyi, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Bizden uzak dursun da nasıl durursa dursun gibi bir 'mış' gibi yaparak çözüm üretmeye çalıştılar. Bana alınıyorlar, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Yıllardır söylüyoruz, tekrar söylüyoruz, göç meselesi dünyada yeni başladı."

Süleyman Soylu, çözümün bölgesel ve ülkeler arası güçlü ilişkilerden geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin kendisini küresel örgütlere teslim etmediğini söyleyen Soylu, Türkiye'nin küresel örgütlerin ilgisizliğini kurduğu ikili ilişkilerle bertaraf etmeye çalışan bir politika oluşturduğunu aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin ilgi alanlarını etki alanlarına dönüştüren bir ülke haline geldiğini vurguladı.

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"Bize Cumhuriyet'in birinci asrını emanet ettiler" diyen Soylu, bu asırda yetişenlerin de Cumhuriyet'in ikinci asrını gelecek nesillere bırakacağını sözlerine ekledi.

- "Farklı afet türlerine yönelik çalışma yapılıyor"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de 43 üniversitede 45 araştırma ve uygulama merkezinin bulunduğunu, bunun da bir zenginlik olduğunu söyledi.

Birden çok afetin aynı anda yaşandığı coğrafyada bulunulduğunu ifade eden Sezer, iklim değişikliğiyle hortum, fırtına ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Afetler konusunda zengin bir bilimsel birikime sahip olunduğunu belirten Sezer, Deprem Yönetmeliğinin güncellenmesinde üniversitelerle çalışıldığını bildirdi.

Yunus Sezer, afet riskinin azaltılmasına yönelik de çok sayıda çalıştay düzenlendiğini, araştırma ve uygulama merkezlerinde farklı afet türlerine yönelik çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bazı üniversitelerin rektörleri ile araştırma ve uygulama merkezleri başkanları katıldı.

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