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'Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah göreceksiniz Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörüyle çözecektir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 14:09
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'Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece bir şey istiyorum. Hiçbir umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Umutsuzluk bize yakışmaz. Güzel ülkede, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte ve beraber yaşarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kürsüye çıkarken "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılanan ana muhalefet partisi lideri, "Teşekkür ederim gençler, benim de umudum sizlersiniz." karşılığını verdi.

Kendisinden önce kürsüye gelen belediye başkanlarıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuşmalarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız konuşma yaparken, 'hizmetlerde hiçbir ayrım yapılmadığını' söyledi. Sayın Koray Aydın da toplumun kutuplaştırıldığını ve bu kutuplaşmanın bir beka sorunu olduğunu söyledi. Gerçekten de bayrağımız ve vatanımız bir ise bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimiz ise biz 84 milyon olarak kucaklaşmak, beraber ve birlikte olmak zorundayız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dolayısıyla beraberlikten güç doğar, ayrımcılıktan ise herkes kaybeder." diye konuştu.

Belediye başkanlarına, "Kesinlikle oy versin veya vermesin herkese eşit davranacaksınız. Fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız" talimatını verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, dolayısıyla Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'ın da bundan yola çıkarak, ilçe halkına hizmet ettiğini söyledi.

"Bizim belediye başkanlarımız sadece CHP'nin belediye başkanları değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının, toplumun her kesimini kucaklaması gerektiğini ifade etti.

Zor günlerden geçildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hayat pahalılığını, yatağa aç giren çocukların olduğunu, pazar artıklarından bir şeyler toplamaya çalışan aileleri, kadınları biliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Hiçbir umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Umutsuzluk bize yakışmaz. Güzel ülkede, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte ve beraber yaşarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." görüşünü paylaştı.

- "Sorunların hepsi aşılacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının birlikte çalıştıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikten kuvvetin doğduğunu en iyi Elmadağlılar görüyor. Demek ki beraber çalışmanın, gücü ortaklaştırmanın kendisine göre artıları var. Biz böyle yapmak istiyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Zor durumdayız, biliyorum. Ekonomi zor durumda biliyorum. Bütün bu sorunları biliyorum ama bütün bu sorunların hepsi aşılacak. Getirdiler bizim milli paramızı bile dolara mahkum ettiler. Emin olun, hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Türk lirasını yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Elin oğlunun parası değerli de bizim paramız niye yerlerde sürünüyor? Neden böyle bir ortam yaratılıyor? Bütün bunları, birlikte ve beraber aşacağız. Attığımız her adımın hesabını bu millete vereceğiz. Size hesap vermek bir siyasetçi için, namuslu bir siyasetçi için bizim boynumuzun borcudur ve o siyasetçinin görevidir."

Harcanan her kuruşun hesabını, belediye başkanlarının verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, millete hesap vermenin belediye başkanıyla vatandaş arasındaki güveni pekiştireceğini belirtti.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'ın konuşmasında, Mansur Yavaş'tan bir spor salonu istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın da buna karşılık, "Elmadağlılar ne isterse yapacağım" demesiyle açılışta güzel bir haberin de alındığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, yapılan sosyal yardımlarda, "sağ elin verdiğini sol elin görmemesini" isteyerek, "Kimsenin fakirliği kamuoyuna teşhir edilmemeli. İnsanın onuru, insanın şerefi korunmalı. Fakirlik kader değildir. Eğer bir kişi açsa açlığını gidermek de herkesin görevidir. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ediyorlar. İnşallah göreceksiniz Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörüyle çözecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, butonlara basarak açılışları gerçekleştirdi.

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Törene, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Elmadağ Belediye Başkanı Aşkın, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bazı milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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