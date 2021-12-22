Prof. Dr. Çakır 'Yılın ilham veren kadın lideri' seçildi

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı ve üniversite hastanesinin acil servis sorumlusu olan Çakır, Dünya Acil Tıp Derneğince Hindistan'da 10-19 Aralık'ta çevrim içi düzenlenen ve yurt içi ile yurt dışından çok sayıda acil tıp doktorlarının yanı sıra çeşitli branşlarda akademisyenin akredite olduğu Dünya Akademik Acil Tıp Kongresi'ne katıldı.

Kongreyi düzenleyen heyet tarafından Türkiye'den "Yılın ilham veren kadın lideri" olarak seçilen Çakır'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Sri Lanka ve Katar gibi ülkelerden 17 kadın akademisyen, "Akademik Acil Tıp Dünyası Kadın Liderlerini Onurlandırıyor" konulu sempozyumda görüşlerini bildirdi.

Tüm dünyadan Acil Tıp camiasına yön veren ve liderlik özellikleri olan kadın bilim insanlarının yer aldığı sempozyumda, Acil Tıp sorunları, Kovid-19 ile ilgili gelişmeler ele alındı.

Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine, söz konusu sempozyumda "zorluklara rağmen liderlik etmek, ilham vermek ve dönüştürmek mümkün" sloganından yola çıkarak lider kadınların görüş ve deneyimlerini paylaştığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dünyaya gelmiş kadın olarak, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, farklı din, dil ve ırka mensup kadınlara göre çok daha şanslı olduğunu belirten Çakır, "Ülkemdeki kadınlar dünyanın birçok bölgesindeki kadınlardan çok daha önce temel hak ve özgürlüklerini elde etti. Yine de hemen hemen tüm toplumlarda olduğu gibi benim ülkemde de kadınlar hala başarmak için erkeklerden daha çok mücadele etmek zorundalar. Bu zorunluluk onları çoğu zaman daha güçlü kılar. Bu benim için de böyle." dedi.

Çakır, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede çalıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya Acil Tıp hizmetlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Acil Tıp alanında kadın doktor olmanın kendisine artı olarak değer kattığını aktaran Çakır, "Hayatla ölüm arasındaki ince çizgi, acil tıbbın esas mücadele alanıdır ve ben bu alanda mücadele veren bir kadın lider olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.