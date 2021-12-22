Petrol borcunu çayla ödeyecek

Ramesh Pathirana, ülkesinin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi umduklarını söyledi.

Sri Lanka, koronavirüs pandemisi sırasında turist geliri kaybıyla daha da kötüleşen ciddi bir borç krizi yaşıyor.

Ülkenin çay kurulunun bir üyesi, çayın dış borcu kapatmak için ilk kez takas edildiğini söyledi.

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler veya Amerikan yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çünkü çayın insani gerekçelerle bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve kara listeye alınmış hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını söyledi.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kilogram (kg) çay üretiyor. Geçen yıl 265,5 milyon kg ihracat yapan şirket, 2020'de 1,24 milyar dolar kazanç elde etti.

Sri Lanka nüfusunun neredeyse yüzde 5'i milyar dolarlık endüstride çalışıyor, dağ yamaçlarında yaprak topluyor ve plantasyon fabrikalarında çayı işliyor.