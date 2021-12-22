Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?