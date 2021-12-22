FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesi Karabeyeser'in tutukluluğu devam edecek

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesince görülen duruşmada, tutuklu sanık Karabeyeser ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celse alınan ara kararlar gereği tanık sıfatıyla dinlenen A.Ş, sanık Karabeyeser'i bizzat tanımadığını ancak sanığın bacanağı ile iş arkadaşlığının bulunduğunu dile getirdi. Geçmişte kendisinin "cemaat" olarak bildiği FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığını, Karabeyeser'in bacanağının da aynı yapıdan olduğunu aktaran A.Ş, Karabeyeser'in FETÖ bağı olduğunu bu şekilde bildiğini ileri sürdü.

Tanık ifadesinden sonra söz verilen Karabeyeser ise FETÖ mensubu olmadığını savundu.

Dava dosyasına gelen belge ve bilgilerin okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Karabeyeser ise sağlık sorunları bulunduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi.

Müzakere için verilen aranın ardından Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, Karabeyeser hakkında kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunması, sanığın uzun süre firari olduğu ve kaçma şüphesinin varlığı göz önünde bulundurularak, tahliye talebi reddedildi ve tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Davanın görülmesine 17 Şubat 2022'de devam edilecek.

- Hüseyin Kurtoğlu davası

Babası öldüğü için izin verilen Silivri Cezaevi'ndeki bir tutukluya iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011'de dava açılmıştı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, o dönem kurmay albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edilmişti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozmuştu. Yargılama sürecinin ardından, kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar, Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

Karabeyeser, FETÖ üyeliğinden hapis cezalarına çarptırılan Demirezici, Saylak ve Meran ile Hüseyin Kurtoğlu davasında onama kararı nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde de yargılanıyor.