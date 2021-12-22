İki ilde okullar yarın da tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.