Yavru Vatan'ın asgari ücreti belli oldu: Kıskandıracak rakam

Kuzey Kıbrıs'ta uygulanacak asgari ücret net 6 bin 90 lira oldu.

Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.

Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.