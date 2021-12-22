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Adalet Akademisi ile Yargıtay 'Hukuk Rehberi' hazırlayacak

Türkiye Adalet Akademisi ile Yargıtay Başkanlığı, başta hukuk mahkemelerinde görev yapan hakimler olmak üzere tüm hukukçuların yargılama süreçlerinde faydalanmaları için "Hukuk Rehberi" hazırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 19:07
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Adalet Akademisi ile Yargıtay 'Hukuk Rehberi' hazırlayacak

Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da "Hukuk Rehberi Çalıştayı" düzenlendiği, çalıştay sonucunda Yargıtay Birinci Başkanlığınca görevlendirilen hakimlerin "Hukuk Rehberi" ile ilgili çalışmalarına son halinin verileceği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 2013'te Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan "Hukuk Rehberi" çalışmasının geliştirilmek üzere Adalet Akademisi tarafından devralındığını ve Yargıtay Başkanlığı ile iş birliği içinde güncelleme çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır devam eden bu çalışmanın çalıştay sonrasında tamamlanacağını aktaran Özdemir, basıldıktan sonra rehberin, Akademinin eğitim faaliyetlerinin tamamlayıcı bir parçası olacağını ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Güncellenen Hukuk Rehberi kitabının hakimlerin istifadesine sunulması ile araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması, davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımızın da adalete kavuşma süreleri kısalacak ve adalete olan inançları artacaktır. İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimlerin daha isabetli şekilde karar vermeleri, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü azaltacaktır.

Güncelleme çalışmaları nihayete erdiğinde özel hukuktaki çoğu dava türüne ilişkin görevli ve yetkili mahkeme, ilgili mevzuat, yargılama usulü, araştırılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar, konu anlatımı, uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular, harç ve diğer yargılama giderleri, örnek tensip zaptı, örnek ön inceleme tutanağı, örnek ilk derece mahkemesi kararı, örnek bölge adliye mahkemesi kararı, emsal Yargıtay kararı gibi bilgiler kitapta yer alacak."

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