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Ankara'da eczane çalışanlarına saldırı kamerada

Ankara'da aldığı ilacı iade etmek isteyen Yasemin E., tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. Eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., güvenlik kamerası görüntüleri yansıyan olayla ilgili darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Aralık 2021 19:23
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Ankara'da eczane çalışanlarına saldırı kamerada

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Yasemin E. öğle saatlerinde satın aldığı tiroid ilacını iade etmek için eczaneye gitti. Eczacı Meryem K. iade işlemi için Yasemin E.'den banka kartını istedi. Ancak Yasemin E. kartını vermek istemediği söyleyerek, 'Beceriksizler, bir şeyi halledemediniz' diyerek hakaretler savurmaya başladı. Ardından bilgisayar monitörünü yumruklayan Yasemin E. kendisini engellemek isteyen eczası Meryem K.'nin bileğini ısırıp başına yumruk attı. Yasemin K. daha sonra araya giren eczane teknisyene Yusuf Y.'ye tekme atarak küfretmeye başladı. Eczane çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BU CEZASIZLIK HALİNİN BAŞKALARIN CESARET VERMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Eczacı Meryem K., sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldıklarını belirterek, "Bir ilacı iade etmeye gelen hastanın işlemi gerçekleştirirken önce sözlü şiddetine hemen sonra ise fiziki şiddetine maruz kaldık. Üzücü olan sağlık çalışanların sağlık hizmeti sunarken bu tarz şiddetlere maruz kalması. Daha üzücü olan ise bir başka hastamızın bu şiddet anına tanıklık etmiş olmasıdır. Biz büyük bir çabayla diğer hastamızı çıkarmaya çalıştık. Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete yönelik caydırıcı yasalar ve önlemler alınmasını istiyoruz. Bu cezasızlık halinin başkalarına cesaret vermesini istemiyoruz" dedi.

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