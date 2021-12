'Omicron daha sinsi, tat- koku kaybı yapmıyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Omicron' varyantına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, mRNA aşılarının da 6 aydan sonra koruyuculuğunun düştüğünü belirterek, "Dolayısıyla bizim ülkemizde de 30 yaş üzerine de mutlaka 3'üncü doz mRNA aşılarının hak tanınmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. 5-11 yaş arası çocukların da aşılanma programına hızlıca alınması lazım. Ara tatilde de antikor oluşturup daha sonraki dönemlerde daha rahat eğitim ve iş hayatımız ile günlük hayatımıza devam etmemiz için bu çok önemli çünkü seyrin nasıl gideceğini bilmiyoruz. Ölüm vakalarımız bu şekilde devam ederse 'Omicron' varyantı ile de bu sayı katlanmaya devam ederse günlük 500-1000'i bulan ispatlı-ispatsız vakalar olarak ölüm vakalarımız gerçekleşebilir. Bu aylık neredeyse 25 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Bir de akciğer dokusunda, nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, kalp hasarı gibi birçok sistemi etkileyen bir hastalık. Dolayısıyla bu hastalığı hiç geçirmemek veya en azından hafif düzeyde akciğer tutulumu olmadan aşı ile korunarak geçirmek önemli olacaktır" dedi.

'OMİCRON'DA YÜZDE 7 ORANINDA YOĞUN BAKIMA YATIŞ

Doç. Dr. Savaşçı, 'Omicron' varyantının hafif seyrederek, hakim varyant olması durumunda pandeminin bitip bitmeyeceğine ilişkin "Tedbirli yaklaşmakta her zaman fayda vardır. 'Omicron' vakalarında ölüm yok değil; Afrika'da da hayatını kaybeden var, İngiltere'de de var. Onun dışında 'Omicron' varyantında yüzde 7 oranında yoğun bakıma yatış var. 'Yüzde 7 oranında' demek aslında; vaka sayıları günlük eğer 40 bin, 100 bin, 200 bin olunca ciddi bir sayı oluyor. Yoğun bakıma yatanlarda da yüzde 30-40 kayıp olunca ölüm vakaları aslında katlanarak artmış oluyor. Dolayısıyla her şey bitmiş değil. Keşke virüs tamamen etkisini kaybetse hafif bir grip gibi geçse ama şu an bunları konuşmak için çok erken. Asla tedbirleri elden bırakmayacağız. Hastanemizde de ne yazık ki 'Delta' varyantından hayatını kaybedenler devam etmekte, 'Omicron'da da vaka sayıları artarsa hem hastane iş yükünü hem de sağlık çalışanlarının emek yükünü artıracaktır. Ülkemize de ekonomik ve sosyal anlamda ciddi bir yük getirecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu günlerde dikkat etmesi gereken husus; 3'üncü, 4'üncü doz aşılarını olmaya, hiç aşı olmayanların da hızlıca aşılanması ve aşılanmaya her yaş grubunda geçmeliyiz" diye konuştu.

'BU KİŞİLER MUTLAKA PCR TESTİ YAPTIRSIN'

Doç. Dr. Savaşçı, 'Omicron' varyantında bazı semptomlarda değişiklik olduğuna dikkat çekerek, "Halkımız şuna çok dikkat etmeli; koku, tat kaybı biraz belirti gibiydi. Ne yazık ki yeni varyant biraz daha sinsi. Koku, tat kaybını çok yapmıyor. Koku, tat alabiliyorsunuz; ama birden öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ile seyredebilir. Gribal belirtiler, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı, ateşi olan kişiler mutlaka PCR testini yaptırsınlar. Gerekli kan testi, tomografi ve akciğer filmi ile tanı konulup eğer destek tedavileri de gerekiyorsa mutlaka hastaneye yatarak takip edilmeleri gerekiyor" dedi.