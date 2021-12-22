'Omicron daha sinsi, tat- koku kaybı yapmıyor'

Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Trafik sigortası 440 TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 440 TL'den başlayan fiyatlarla
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İki ilde okullar yarın da tatil edildi
İki ilde okullar yarın da tatil edildi
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
THY Kargo projesi başlamadan bitti
THY Kargo projesi başlamadan bitti
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Akaryakıtta yeni ÖTV kararı: 2 TL indirim pompaya yansımayacak
Akaryakıtta yeni ÖTV kararı: 2 TL indirim pompaya yansımayacak
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Kar yağışı nedeniyle 17 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 17 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı atandı
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Özel sektörün kamudan alacakları ödenecek
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Cuma gününden itibaren...
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yapmanın katkısı 5 bin 400 lira
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Dövize endeksli mevduat tebliği yayımlandı
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Bakan Nebati: Bir işçinin evine üzgün gitmesine katlanamayız
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Omicron daha sinsi, tat- koku kaybı yapmıyor'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Omicron' varyantında bazı semptomların değiştiğini belirterek, "Koku, tat kaybı biraz belirti gibiydi. Ne yazık ki yeni varyant biraz daha sinsi. Koku, tat kaybını çok yapmıyor. Koku, tat alabiliyorsunuz; ama birden öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ile seyredebilir. Gribal belirtiler, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı, ateşi olan kişiler, mutlaka PCR testini yaptırsınlar" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Aralık 2021 19:53
Yazdır
'Omicron daha sinsi, tat- koku kaybı yapmıyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Omicron' varyantına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, mRNA aşılarının da 6 aydan sonra koruyuculuğunun düştüğünü belirterek, "Dolayısıyla bizim ülkemizde de 30 yaş üzerine de mutlaka 3'üncü doz mRNA aşılarının hak tanınmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. 5-11 yaş arası çocukların da aşılanma programına hızlıca alınması lazım. Ara tatilde de antikor oluşturup daha sonraki dönemlerde daha rahat eğitim ve iş hayatımız ile günlük hayatımıza devam etmemiz için bu çok önemli çünkü seyrin nasıl gideceğini bilmiyoruz. Ölüm vakalarımız bu şekilde devam ederse 'Omicron' varyantı ile de bu sayı katlanmaya devam ederse günlük 500-1000'i bulan ispatlı-ispatsız vakalar olarak ölüm vakalarımız gerçekleşebilir. Bu aylık neredeyse 25 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Bir de akciğer dokusunda, nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, kalp hasarı gibi birçok sistemi etkileyen bir hastalık. Dolayısıyla bu hastalığı hiç geçirmemek veya en azından hafif düzeyde akciğer tutulumu olmadan aşı ile korunarak geçirmek önemli olacaktır" dedi.

'OMİCRON'DA YÜZDE 7 ORANINDA YOĞUN BAKIMA YATIŞ

Doç. Dr. Savaşçı, 'Omicron' varyantının hafif seyrederek, hakim varyant olması durumunda pandeminin bitip bitmeyeceğine ilişkin "Tedbirli yaklaşmakta her zaman fayda vardır. 'Omicron' vakalarında ölüm yok değil; Afrika'da da hayatını kaybeden var, İngiltere'de de var. Onun dışında 'Omicron' varyantında yüzde 7 oranında yoğun bakıma yatış var. 'Yüzde 7 oranında' demek aslında; vaka sayıları günlük eğer 40 bin, 100 bin, 200 bin olunca ciddi bir sayı oluyor. Yoğun bakıma yatanlarda da yüzde 30-40 kayıp olunca ölüm vakaları aslında katlanarak artmış oluyor. Dolayısıyla her şey bitmiş değil. Keşke virüs tamamen etkisini kaybetse hafif bir grip gibi geçse ama şu an bunları konuşmak için çok erken. Asla tedbirleri elden bırakmayacağız. Hastanemizde de ne yazık ki 'Delta' varyantından hayatını kaybedenler devam etmekte, 'Omicron'da da vaka sayıları artarsa hem hastane iş yükünü hem de sağlık çalışanlarının emek yükünü artıracaktır. Ülkemize de ekonomik ve sosyal anlamda ciddi bir yük getirecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu günlerde dikkat etmesi gereken husus; 3'üncü, 4'üncü doz aşılarını olmaya, hiç aşı olmayanların da hızlıca aşılanması ve aşılanmaya her yaş grubunda geçmeliyiz" diye konuştu.

'BU KİŞİLER MUTLAKA PCR TESTİ YAPTIRSIN'

Doç. Dr. Savaşçı, 'Omicron' varyantında bazı semptomlarda değişiklik olduğuna dikkat çekerek, "Halkımız şuna çok dikkat etmeli; koku, tat kaybı biraz belirti gibiydi. Ne yazık ki yeni varyant biraz daha sinsi. Koku, tat kaybını çok yapmıyor. Koku, tat alabiliyorsunuz; ama birden öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ile seyredebilir. Gribal belirtiler, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı, ateşi olan kişiler mutlaka PCR testini yaptırsınlar. Gerekli kan testi, tomografi ve akciğer filmi ile tanı konulup eğer destek tedavileri de gerekiyorsa mutlaka hastaneye yatarak takip edilmeleri gerekiyor" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
DSÖ: Sağlık sistemleri acilen Omicron'a hazırlanmalı
DSÖ: Sağlık sistemleri acilen Omicron'a hazırlanmalı
Erciyes Üniversitesi Rektörü: Başaracağımızı biliyorduk
Erciyes Üniversitesi Rektörü: Başaracağımızı biliyorduk
21 yıl önce ilk maaşıyla aldığı bayramlık binlerce çocuğa 'bayram' yaşattı
21 yıl önce ilk maaşıyla aldığı bayramlık binlerce çocuğa 'bayram' yaşattı
8 yaşındaki Ezel Ali'nin uluslararası matematik başarısı
8 yaşındaki Ezel Ali'nin uluslararası matematik başarısı
Meteorolojiden üç il için zirai don uyarısı
Meteorolojiden üç il için zirai don uyarısı
İBB'nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı
İBB'nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı

Bu Habere Tepkiniz

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, hizmetine ihtiyaç kalmadığı için sözleşmesi feshedilen davacının talebini, belediye yerine başka bir personel almaması nedeniyle, haklı bulmayan kararı onadı.
YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

POMEM'lere giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı

2022 yılında çalışanlar için gelir vergisi oranları 21 Aralık tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?