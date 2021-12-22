Mustafa Keser, şarkıcı Bülent Ersoy'a tazminat davası açtı

Canlı yayın esnasında, Ersoy'un kendisine 'Kürdo' dediğini belirten Keser, 1 TL'lik tazminat davası açtı.

Ersoy da dava açmıştı

Benzemez Kimse Bize programında Keser'in kendisine "

Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin

" dediğini ifade eden Bülent Ersoy, 1 TL'likdavası açmış, Ersoy dava dilekçesinde toplum önündesarsıldığını ve iç dünyasında travma yaşadığını iddia etmişti.

Bu davaya dava ile cevap veren Mustafa Keser, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla 1 TL manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvuran Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "

Kürdo

" dediğini ve bu şekilde ayrımcılığa, hakarete ve aşağılamaya tabi tuttuğunu öne sürerek kişilik haklarının zarar gördüğünü ifade etti.