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Öğretmenler, öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor

Şanlıurfa'da bir grup öğretmen, teknoloji minibüsüyle gittikleri ücra köylerde eğitim gören öğrencilerin robotik kodlama ve yapay zekayla tanışmasına imkan sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Aralık 2021 21:02
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Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM ve Bilim Merkezi görevlileri, dijital geleceğe kırsalda eğitim gören öğrencilerin de hazırlanmasına imkan sunup fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bir teknoloji minibüsü hazırladı.

Merkez görevlileri tarafından geliştirilen Göbeklitepe Kodlama Kiti, yapay zeka robotları, bilgisayar, 3D kalem, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, zoom iletişim ve etkinlik araçlarıyla köy okuluna giden minibüs, öğrencileri dijital dünyayla buluşturuyor.

Haftada iki kez farklı ilçe ve köylerdeki öğrencilerle buluşan minibüsün uğradığı okullarda öğrenciler bayram havası yaşıyor.

Büyük bir ilgi ve zevkle katılımın olduğu etkinliklerde köylerdeki öğrencilerin de teknoloji farkındalığı artırılıyor.

Merkez görevlileri, yetenekli bulduğu öğrencilerle iletişime geçerek bilim ve teknoloji yarışmalarına da yönlendirilmesine de aracılık ediyor.

50 köye ulaşıldı

Merkez görevlilerinden Abdurrahim Sargın, AA muhabirine, öğrencilere teknoloji götürmek için Şanlıurfa Valiliği ile yürüttükleri işbirliği projesi kapsamında bir teknoloji minibüsü hazırladıklarını söyledi.

Teknolojiye ulaşımı biraz daha zor olan köylerdeki öğrencileri daha çok tercih ettiklerini vurgulayan Sargın, şöyle devam etti:

"İş birlikçilerimizin desteğiyle hareket eden bir STEMBÜS aracımızla en ücra köylerimize kadar teknolojiyi götürüyoruz. Amacımız teknolojik farkındalık oluşturmaktır. Teknoloji okur yazarlığını artırarak öğrencilerimize bu alanda katkı sunmak onlardan gelecek çalışmaları ve onların yapacağı işleri desteklemek istiyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarının önünü açmak istiyoruz. STEMBÜS aracımızla haftada en az iki köye giderek öğrencilerimizle birlikte oluyor öğrencilerimizle beraber etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize yaptığımız küçük oyuncakları da hediye ederek onların gönlünü alıyoruz. Şu ana kadar 50 köye gittik bini aşkın öğrenciye ulaşmış olduk. Ulaştığımız öğrenci sayısını hızla sene sonuna kadar artırmak istiyoruz. Öğretmenlerimize de uygulamalı ve çevrim içi eğitimlerle de bu teknoloji faaliyetlerini de aktarıyoruz. Okullara teknoloji çalışmalarını daha fazla entegre etmek istiyoruz."

Şanlıurfa STEM Koordinatörü Halil İbrahim Çetin de çalışmalar kapsamında Eğitimde Yapay Zeka Etkinlik Kitaplarını da okullara ücretsiz gönderdiklerini söyledi.

Merkez olarak Göbeklitepe kodlama kitini kendilerinin geliştirdiğini vurgulayan Çetin, kit sayesinde ilkokul düzeyinden üniversite düzeyine kadar her yaştan öğrencinin robotik kodlamayı çok daha rahat öğrenebilmelerine imkan sağladıklarını dile getirdi.

Öğretmen ve öğrencilerden teşekkür

Teknoloji minibüsünden faydalanan öğretmen ve öğrenciler de kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, merkez görevlilerine teşekkür etti.

Öğretmenlerden Hülya Bozkurt, teknoloji etkinliğinde öğrencilerinin çok eğlendiğini ifade ederek, "Bize bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok eğlendi. Çocuklarımız eğlendiği için ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

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Öğrencilerden Seda Çelik, "Bugün çok güzel bir gün geçti. STEM okulumuza geldi. Zeka oyunları oynadık, uçak yaptık. Farklı oyunlar oynadık. Çok mutlu oldum." dedi.

Öğrenci Baran Yıldız ise ilk defa robotlarla oyun oynadığını belirterek, çok beğendiğini söyledi.

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