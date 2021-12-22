Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Öğrencisini döven öğretmenin okulla ilişiği kesildi
Öğrencisini döven öğretmenin okulla ilişiği kesildi
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
THY Kargo projesi başlamadan bitti
THY Kargo projesi başlamadan bitti
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Memurun ikinci altı aylık zammı öne mi çekiliyor?
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Akaryakıtta yeni ÖTV kararı: 2 TL indirim pompaya yansımayacak
Akaryakıtta yeni ÖTV kararı: 2 TL indirim pompaya yansımayacak
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Bakan Nebati'nin verdiği sürpriz yanıt: Gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz?
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Otomobil fiyatlarında kur indirimi
Kar yağışı nedeniyle 17 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Kar yağışı nedeniyle 17 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Otomobiller stokçuların elinde patladı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Aralık 2021 23:34
Yazdır
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 25 kilovata kadar çıkarılacak.

Tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.

- BOTAŞ'ın borçları

BOTAŞ'ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021'de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 4 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edildi
Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni
Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergi alınmaması düzenlemesinde neler var neler yok!
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni
Asgari ücretten vergiyi kaldıran kanun teklifinin tam metni
2022 Bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
2022 Bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari/hesaplama/50000-tl-32-gunde-ne-kadar-faiz-getirir?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankada-parasi-olanlar-dikkat_adv1272
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, hizmetine ihtiyaç kalmadığı için sözleşmesi feshedilen davacının talebini, belediye yerine başka bir personel almaması nedeniyle, haklı bulmayan kararı onadı.
YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?

Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi. Yavuz, AA muhabirine, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 vergi, harç ve ceza oranları

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?