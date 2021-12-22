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BDDK'nın sessizliğinin arkasında FETÖ izleri mi var?

Merkez Bankası'nın ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimleri ile döviz kuruna yönelik getirilen kur korumalı TL mevduatı uygulamasının ardından sıra ekonomi yönetiminin peş peşe attığı adımların yatırıma dönmesine geldi. Ancak işin bu tarafında bankaların döviz sevdası yatırımları baltalıyor. Ortaya çıkan bu tablo karşısında gözlerin çevrildiği Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun sessiz kalması kafaları karıştırırken bu sessizlik, "BDDK'da FETÖ izleri silinmedi mi" sorusunu akıllara getiriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 22 Aralık 2021 23:45
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BDDK'nın sessizliğinin arkasında FETÖ izleri mi var?

manipülatif ataklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı ekonomik tedbirlerle bertaraf edildi.

Kur korumalı TL mevduatı uygulamasının devreye alınması ile hafta başında 18 lira seviyesine kadar çıkan dolar kuru yüzde 30'dan fazla değer kaybı ile 12 lira seviyesine kadar çekildi.

SADECE İKİ BANKADA 3 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ BOZDURULDU

Uygulamanın devreye alınması ile döviz hesaplarında büyük bir çözülme yaşandı. İki büyük bankadan bir gecede bozdurulan döviz miktarı 3 milyar dolara yaklaştı.

BİR HAMLE DE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA

Kur korumalı TL mevduatı uygulamasının yanı sıra Merkez Bankası'ndan bir hamle de döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarına yönelik geldi. Hesap sahiplerinin talebi üzerine söz konusu hesap ve fonların Türk lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.

BANKALAR KREDİ VERİRKEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DEĞİL DOLAR MEVDUATI OLAN MÜŞTERİLERİNİ ÖNCELİKLİYOR, BU DA DOLARİZASYONU KÖRÜKLÜYOR

Dolarda başlayan kaçış ve döviz fiyatlarındaki gerileme sürerken sıra ise peşe peşe yapılan faiz indirimlerinin yatırıma dönüşerek üretimi ve istihdamı artırmasına geldi. İşin bu tarafında ise, ortaya çıkan iyimser havayı bazı bankaların kredilerine yansıtmakta cimri davranması, yatırımların önüne set çekiyor.

Yeni Şafak Gazetesi geçtiğimiz günlerde ' 'Kur ihanetinin ardındaki üçlü: Banka, banker, tefeci' başlığı ile gündeme getirdiği haber ile kur oyununa ilişkin tezgahı gözler önüne sermişti.

YÜZDE 40'LARA ÇIKAN FİNANSMAN MALİYETİ KRİZE SÜRÜKLÜYOR

Banka kazancını önceleyen ve yatırımcıyı cezalandıran bu sistem "paralel bankacılık" sistemine de çanak tutuyor. Kredi notu düşük olduğu için finansmana ulaşamayan işletme sahipleri faktoring şirketlerine yönlendirilerek yüzde 40'lara ulaşan finansman maliyetlerine mecbur bırakılıyor. Bu tablo ise işletmeleri içinden çıkılmaz bir krize sürüklüyor.

BDDK'DA KAFALARI KARIŞTIRAN SESSİZLİK: KRİPTO FETÖ'CÜLER HALA AKTİF Mİ?

Ortaya çıkan bu tablo karşısında gözlerin çevrildiği Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun sesiz kalması kafaları karıştırırken bu sessizlik, ''BDDK'da FETÖ izleri silinmedi mi" sorusunu akıllara getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda kuruma yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirilmiş, şifreli mesajlaşma programı "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 116 kişi tutuklanmıştı.

BDDK'NIN GÖREVLERİ NELER?

BDDK bankaların kuruluş, çalışma, devir, denetim, yönetim, tasfiye, birleştirme gibi denetmelerine ilişkin esasları düzenler. Kredili sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kararları almakla yükümlüdür. Bu kurumda çalışan kişilerin bir diğer görevi ise, bankacılık mevzuatının oluşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda rekabet ortamının tam olarak sağlanabilmesi için bankanın karşı, verimli ve rasyonel çalışmaları ile finansal piyasaları kontrol eder.

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