Salgının seyri beş ay önceye döndü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre aktif vaka sayısı temmuzdan bu yana ilk defa 300 binin altına indi, testlerin pozitif çıkma oranı da yüzde 5'ler seviyelerine geriledi. Bunun yanı sıra üçüncü doz bekleme süresi altı aydan üç aya indirilince aşılama çalışmaları tekrar hız kazandı.

Son bir haftada günlük aşılama sayısı yeniden bir milyona yaklaştı. Ancak 18 yaş üstü nüfusta beş milyondan fazla kişi hala hiç aşı olmadı.

OCAK SONU İÇİN KRİTİK UYARI

Bu arada, sağlık uzmanlarının tahminlerine göre Omicron, Delta'yı geride bırakarak ocak ortasından itibaren baskın hale gelecek. Uzmanlar, bu durumun Türkiye'de de yaşanabileceğini belirterek "Avrupa'daki vaka patlamasının bizi etkilemesi an meselesi. Önümüzde 3-4 haftalık bir periyot var. Ocak sonu gibi vaka sayıları artabilir" dedi.

Uzmanlar, günlük vakaların 30-35 bine gelmeden yeni tedbirlerin konuşulmayacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan, Omicron'un görüldüğü ülkelerde vakalar hızla artsa da hastaneye yatışların aynı hızda gitmediği belirtildi.

Danimarka'dan gelen verilere göre Delta dalgasında yüzde 1,5 olan hastaneye yatış oranı, Omicron dalgasında binde 6'ya düştü. Uzmanlar "Pandemiden beri ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Omicron dalgasının daha hafif olacağına dair umudumuz artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yücel KAYAOĞLU