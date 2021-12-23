Mesleki Eğitim Kanunu Meclis'ten geçti: Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan mesleki eğitim merkezleri ile ilgili önemli iki karar alındı. Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede gerçek ortamda mesleki eğitim aldıkları bir eğitim gören mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88.

Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler, lise diploması almaya da hak kazanıyor. Bakanlık, merkezleri yaygınlaştırmak ve işvereni sisteme dahil olmaya teşvik etmeye için çalışmalarını sürdürüyordu.

İŞVERENDEN YÜK KALDIRILDI

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda salı günü kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenlemelerle iki önemli değişiklik yapıldı.

İlk değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte birinin tamamı artık devlet tarafından ödenecek. Daha önce bu ücret işveren tarafından ödeniyor, daha sonra bu ücretin bir kısmı devlet tarafından işverene geri ödeniyordu. Yeni düzenleme ile bu ödemede işveren üzerindeki yük tamamen kaldırıldı.

KALFAYA YARI ASGARİ ÜCRET

İkinci önemli değişiklik ise üçüncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücrette yapıldı. Buna göre kalfalar asgari ücretin üçte biri kadar değil, artık asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Yani, kalfaların alacağı ücrette de önemli bir iyileşme gerçekleştirilmiş oldu. Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Eleman yok şikayeti tarih olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, düzenleme için şu değerlendirmeleri yaptı: "TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezleri hem gençlerimizin mesleki eğitime yönelimleri açısından hem de işveren açısından çok daha cazip hale gelecek. İş dünyasından duymaya alışık olduğumuz 'aradığım elemanı bulamıyorum' şikayeti artık tarih olacak."

İstihdam oranı yüksek

Bakan Mahmut Özer, işverenin öğrenciyi mezun olduğu zaman da istihdam etmek isteyeceğini aktararak, "Mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Şu anda yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı bir eğitim türü mesleki eğitim merkezleri" dedi. Özer, burada en büyük avantajın ortaokul mezunu herkesin mesleki eğitim merkezinde eğitim alabileceği olduğunu ve dolayısıyla bir yaş sınırlamasının bulunmadığını, ve herkesin başvurabileceğini söyledi.

Yasemin Asan