Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralı
Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralı
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Çalışanların eline geçen net ücret artacak
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
Yurtdışından getirilen cep telefonu için ödenecek 2022 bedeli açıklandı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!
Milli aşımız seri üretime geçti: TURKOVAC haftaya piyasada
Milli aşımız seri üretime geçti: TURKOVAC haftaya piyasada
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Dolardan TL'ye dönüş böyle oluyor
Salgının seyri beş ay önceye döndü
Salgının seyri beş ay önceye döndü
Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Meclis, 4 Ocak'a kadar çalışmalara ara verdi
Öğrencisini döven öğretmenin okulla ilişiği kesildi
Öğrencisini döven öğretmenin okulla ilişiği kesildi
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Erdoğan: İslam düşmanlığı nasıl suçsa antisemitizm de suçtur
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Asgari ücretliye vergi muafiyeti kanun teklifi yasalaştı
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
Fahrettin Altun: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
AK Parti'li Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
10 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Dövizdeki sert düşüş sebze ve meyve fiyatlarını da etkileyecek
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Ali Yalçın, Erdoğan ile görüşmenin detaylarını paylaştı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
Tedaviyi beğenmeyen öğretmen, doktoru kolonya şişesi ile yaraladı
THY Kargo projesi başlamadan bitti
THY Kargo projesi başlamadan bitti
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Yeni atanacak 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a verilecek
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
Bakan Nebati yanıtladı: Dövizdeki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
TURKOVAC onay aldı: 10 gün içinde kullanıma sunulacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
Bakan Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Hukuk Dekanı uyardı: Fiyat düşürmeyenlere 'idari para cezası' uygulanacak
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Merkez Bankası ilk rakamı açıkladı, işte açıklanan döviz fiyatları
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!

Fırsatçılar, fahiş fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Şimdi döviz düştü ama aynı telaş görülmüyor. Hatta fiyat düşürmedikleri halde 'indirim' duyurularıyla vatandaşı kandırıyor. TÜFED Başkanı Ağaoğlu "Devlet gücünü kullanmalı. En ağır cezayı vermeli" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Aralık 2021 07:30
Yazdır
Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!

Kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek, TL'de istikrarı sağlamak amacıyla getirilen ekonomik tedbirler meyvesini veriyor. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dün 13 TL'nin altında kalarak sakinleşti. Piyasalara güven geldi, öngörülebilirlik arttı. Bunun üzerine her alanda indirim beklentisi oluştu. Gözler etiketlere çevrildi. Ancak marketlerde hala hissedilir bir düşüş görülmedi. Hatta sahte indirim ihbarları patladı!

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Fırsatçılar, dolar kurunun görmediği seviyesine göre fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Vurguncular fiyatı artırdı ve karına kar kattı. Döviz düştü ama aynı telaşı göremiyoruz. Mesela 32'li tuvalet kağıdını 50 liradan 120 liraya çıkaran bir market 'indirim' yalanıyla fiyat düşürdüğünü iddia ediyor ve suç işliyor. İndirim diyen, bu ürünü daha yüksek bedelle sattığını ispatla yükümlü. Aksi halde yanıltıcı reklam hükümlerine göre cezalandırılır. Cezalandırılmalı" dedi.

RAF BOŞ, DEPO DOLU

Döviz artarken malı rafa çıkarmayıp sınırlı satış yapanların depolarının dolu olduğunu, bunlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu "Devlet SGK'sıyla, Maliye Bakanlığı güçleriyle denetimini yapmalı, cezasını kesmeli" dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı: Stokçu mutlaka teşhir ve ifşa edilmeli. Uygulanacak ceza 500 binden az olmamak üzere en üst sınırdan ve ciroya göre olmalı. Stoklu mal, kamu yararına el koyma denilen 'müsadere' yöntemiyle alınıp bakım evlerine dağıtılmalı; Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyattan satılmalı. Defterler incelenip ne zaman hangi fiyattan alıp, üzerine ne kadar kar koyduğu tespit edilmeli. Yağ depolayan inşaatçı da en ağır şekilde cezalandırılmalı.

BAKANLIK: TAVİZ YOK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlarda da kendini göstereceğini vurguladı. Nebati, kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığı sözleri üzerine "Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı.

Canan Eraslan

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Dolar güne 12 TL'nin altında başladı
Dolar güne 12 TL'nin altında başladı
Hazine Bakanlığı'na yakın kaynak Reuters'a konuştu...Dolar'da hedef 9 TL
Hazine Bakanlığı'na yakın kaynak Reuters'a konuştu...Dolar'da hedef 9 TL
Kurdaki düşüş zamları teğet geçti
Kurdaki düşüş zamları teğet geçti
Kur korumalı TL mevduatta mevzuat arkadan gelecek
Kur korumalı TL mevduatta mevzuat arkadan gelecek
Ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek
Ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek
Dövizden TL'ye geçene Merkez'den güvence
Dövizden TL'ye geçene Merkez'den güvence

Bu Habere Tepkiniz

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

Şubesiz, anında başvurun; bu fırsatı kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari/hesaplama/50000-tl-32-gunde-ne-kadar-faiz-getirir?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankada-parasi-olanlar-dikkat_adv1272
Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.
Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili kritik karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, hizmetine ihtiyaç kalmadığı için sözleşmesi feshedilen davacının talebini, belediye yerine başka bir personel almaması nedeniyle, haklı bulmayan kararı onadı.
YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

YÖK'ten hemşirelik programlarıyla ilgili önemli uyarı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hemşirelik anabilim dalı tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili üniversitelere önemli uyarı yaptı!
Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1'e durdurma kararı

Danıştay Başkanlığı, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi verilebilmesi için getirilen yüzde 1 sınırlamasıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Ali Yalçın, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Ali Yalçın, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı

3600 ek gösterge ve ek zam talebiyle ilgili yeni gelişme! Memur Sen Başkanı Ali Yalçın Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmeyi anlattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
İşte 2022 yılı MTV oranları!

İşte 2022 yılı MTV oranları!

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.