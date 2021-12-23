Fırsatçıların yeni oyunu: Zamlar gerçek indirim sahte!

Kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek, TL'de istikrarı sağlamak amacıyla getirilen ekonomik tedbirler meyvesini veriyor. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dün 13 TL'nin altında kalarak sakinleşti. Piyasalara güven geldi, öngörülebilirlik arttı. Bunun üzerine her alanda indirim beklentisi oluştu. Gözler etiketlere çevrildi. Ancak marketlerde hala hissedilir bir düşüş görülmedi. Hatta sahte indirim ihbarları patladı!

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Fırsatçılar, dolar kurunun görmediği seviyesine göre fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Vurguncular fiyatı artırdı ve karına kar kattı. Döviz düştü ama aynı telaşı göremiyoruz. Mesela 32'li tuvalet kağıdını 50 liradan 120 liraya çıkaran bir market 'indirim' yalanıyla fiyat düşürdüğünü iddia ediyor ve suç işliyor. İndirim diyen, bu ürünü daha yüksek bedelle sattığını ispatla yükümlü. Aksi halde yanıltıcı reklam hükümlerine göre cezalandırılır. Cezalandırılmalı" dedi.

RAF BOŞ, DEPO DOLU

Döviz artarken malı rafa çıkarmayıp sınırlı satış yapanların depolarının dolu olduğunu, bunlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu "Devlet SGK'sıyla, Maliye Bakanlığı güçleriyle denetimini yapmalı, cezasını kesmeli" dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı: Stokçu mutlaka teşhir ve ifşa edilmeli. Uygulanacak ceza 500 binden az olmamak üzere en üst sınırdan ve ciroya göre olmalı. Stoklu mal, kamu yararına el koyma denilen 'müsadere' yöntemiyle alınıp bakım evlerine dağıtılmalı; Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyattan satılmalı. Defterler incelenip ne zaman hangi fiyattan alıp, üzerine ne kadar kar koyduğu tespit edilmeli. Yağ depolayan inşaatçı da en ağır şekilde cezalandırılmalı.

BAKANLIK: TAVİZ YOK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlarda da kendini göstereceğini vurguladı. Nebati, kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığı sözleri üzerine "Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı.

Canan Eraslan