7 kamu kurumu 146 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 5 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Sağlık Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı, 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ocak 2022
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ocak 2022
Milli Savunma Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ocak 2022
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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız